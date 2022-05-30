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В Калужской области пьяный депутат насмерть сбил 23-летнего пешехода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.05.2022 21:32 0 1644
В Калужской области пьяный депутат насмерть сбил 23-летнего пешехода

Как мы уже рассказывали, вечером 29 мая в Хвастовичах под колесами автомобиля «УАЗ Патриот» погиб 23-летний пешеход. Вечером в понедельник новые подробности об этом инциденте сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, за рулем «Патриота» находился пьяный депутат районного собрания Хвастовичского района. От освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовно дело. Депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.05.2022 21:32 0 1644
Тэги: происшествие дтп прокуратура
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