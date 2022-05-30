В Калужской области пьяный депутат насмерть сбил 23-летнего пешехода

Как мы уже рассказывали, вечером 29 мая в Хвастовичах под колесами автомобиля «УАЗ Патриот» погиб 23-летний пешеход. Вечером в понедельник новые подробности об этом инциденте сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, за рулем «Патриота» находился пьяный депутат районного собрания Хвастовичского района. От освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовно дело. Депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.