В Калуге 48-летняя женщина умерла на улице от переохлаждения

В понедельник, 30 мая, в социальных сетях появилась информация об обнаружении тела девушки на улице в Калуге. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета.

21 мая у дома №42 на улице Георгия Амелина нашли тело 48-летней женщины. Она была в спортивном костюме, без документов и телефона.

По записи с камер наблюдения удалось установить, что калужанка вышла из дома накануне около 23:00, чтобы выбросить мусор, но назад в квартиру не вернулась.

Причиной смерти следователи называют переохлаждение. Повреждений на теле у женщины нет.

Погибшая работала продавцом. В день смерти она находилась в отпуске.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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