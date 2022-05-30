В Калужской области два человека пострадали в «Шевроле», который врезался в отбойник

Около 12:20 в воскресенье, 29 мая, на трассе М3 «Украина» в Калужской области недалеко от Малоярославца врезался в металлический отбойник автомобиль «Шевроле Эпика». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

За рулем легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным данным, она двигалась со слишком высокой скоростью.

Различные травмы получила сама автомобилистка и ее 18-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

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