В Калужской области 12-летняя девочка пострадала в столкновении «Опеля» и «Рено»

Поздно вечером 28 мая на трассе А130 в Жуковском районе столкнулись легковые автомобили «Опель Астра» и «Рено Логан». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в 22:20 недалеко от Белоусово 30-летняя женщина на «Опеле» ехала в сторону Москвы и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу встречному «Рено».

В больницу с различными травмами попала 12-летняя девочка, находившаяся в «Рено».

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