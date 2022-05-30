В Калужской области 19-летний мотоциклист врезался в «Фольксваген»

Как мы уже рассказывали, ночью 28 мая в Жукове произошло ДТП с участием мотоциклиста и «Фольксвагена». Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 01:40 19-летний юноша на кроссовом мотоцикле выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер».

С различными травмами мотоциклиста доставили в Калугу в областную больницу.

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