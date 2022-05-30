В Калужской области водитель УАЗа насмерть сбил 23-летнего пешехода

Как мы уже рассказывали, вечером 29 мая в Хвастовичах сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» около 21:20 двигался по улице Совхозной со стороны улицы Кирова и у дома №15 сбил 23-летнего мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался в районной больнице.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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