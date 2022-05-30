Около 8 утра в воскресенье, 29 мая, в Калуге разбился насмерть 42-летний мотоциклист. Авария произошла на улице Литвиновской у дома №2а, сообщили в УГИБДД по Калужской области. https://www.kp40.ru/news/incidents/90946/

По предварительным данным, мужчина ехал на «Кавасаки» со слишком высокой скоростью, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Байкер скончался до приезда скорой помощи.

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