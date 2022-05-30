В Калужской области 61-летний мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб

Как мы уже рассказывали, вечером 28 мая в Жиздринском районе перевернулся квадроцикл. В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, 61-летний мужчина ехал по улице Центральной в деревне Судимир и не справился с управлением.

Водитель квадроцикла скончался.

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