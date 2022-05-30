В Калужской области обнаружены два артиллерийских снаряда

В воскресенье, 29 мая, на территории Калужской области обнаружены два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревне Слобода Хвастовичского района боеприпас нашли в 100 метрах от жилого дома по улице Молодежной.

В Ульяновском районе снаряд лежал в лесу в двух километрах от деревни Веснины.

Спасатели обезвредили боеприпасы.

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