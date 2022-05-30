В Калужской области водитель «Шевроле» врезался в отбойник

Днем в воскресенье, 29 мая, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Эпика» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В аварии пострадали два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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