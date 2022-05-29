В Калужской области перевернулся квадроцикл

Около 19:50 в субботу, 28 мая, в Жиздринском районе произошло ДТП с участием водителя квадроцикла. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Центральной в деревне Судимир человек на квадроцикле не справился с управлением и перевернулся.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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