Главная Новости Происшествия
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге водитель «Ниссана» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую по дороге на самокате

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2022 20:21 0 673
В Калуге водитель «Ниссана» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую по дороге на самокате

Около 18:50 в пятницу, 27 мая, в Калуге 10-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарской 22-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую по пешеходному переходу на самокате.

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Предварительно сообщается, что угрозы для жизни школьницы нет. Врачи оказывают ей помощь.

В калужском управлении ГИБДД напоминают родителям, что дети на самокатах не должны передвигаться по проезжей части, на велосипедах - только с 14 лет. Кроме того, на переходах все должны спешиваться.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2022 20:21 0 673
Тэги: происшествие дтп гибдд дети мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Мягкая мебель: как выбирать правильно
Вывоз машины со штрафстоянки: что нужно знать?
Ремонт стиральной машины в Екатеринбурге

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru