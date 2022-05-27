В Калуге водитель «Ниссана» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую по дороге на самокате

Около 18:50 в пятницу, 27 мая, в Калуге 10-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарской 22-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую по пешеходному переходу на самокате.

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Предварительно сообщается, что угрозы для жизни школьницы нет. Врачи оказывают ей помощь.

В калужском управлении ГИБДД напоминают родителям, что дети на самокатах не должны передвигаться по проезжей части, на велосипедах - только с 14 лет. Кроме того, на переходах все должны спешиваться.

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