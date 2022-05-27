В Калуге водителя посадили на четыре года в колонию за езду на машине в пьяном виде

В Калуге 34-летний мужчина осужден на четыре года колонии общего режима за езду на автомобиле в пьяном виде. В пятницу, 27 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инспекторы задерживали этого человека в сентябре и декабре прошлого года. На тот момент он уже имел непогашенную судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

На длительность срока повлияла неоднократность подобных нарушений.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.