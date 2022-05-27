В Калужской области 30-летний водитель пострадал в перевернувшемся «Мерседесе»

Как мы уже рассказывали, в Медынском районе 26 мая столкнулись «Ситроен» и грузовой «Мерседес». В пятницу управление ГИБДД сообщило подробности.

По предварительным данным, на дороге Медынь – Гусево 30-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен». После этого грузовик перевернулся.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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