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В Калужской области 30-летний водитель пострадал в перевернувшемся «Мерседесе»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2022 13:54 0 176
В Калужской области 30-летний водитель пострадал в перевернувшемся «Мерседесе»

Как мы уже рассказывали, в Медынском районе 26 мая столкнулись «Ситроен» и грузовой «Мерседес». В пятницу управление ГИБДД сообщило подробности.

По предварительным данным, на дороге Медынь – Гусево 30-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен». После этого грузовик перевернулся.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2022 13:54 0 176
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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