В Калужской области 57-летний пешеход пострадал после столкновения «Шевроле» и «Киа»

Как мы уже рассказывали, днем 26 мая на проспекте Маркса в Обнинске столкнулись «Киа» и «Шевроле». Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Шевроле Авео» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Киа Спортейдж». От удара «Киа» отбросило вперед, и машина сбила 57-летнего пешехода.

У пострадавшего пешехода зафиксированы различные травмы.

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