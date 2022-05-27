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В Калужской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2022 11:03 0 95
В Калужской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Как мы уже рассказывали, в городе Киров днем 26 мая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 78-летний водитель «Жигулей» выезжал с прилегающей территории и не пропустил 15-летнего мальчика на мотоцикле «Мотолэнд».

С различными травмами школьник попал в больницу.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.05.2022 11:03 0 95
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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