В Калужской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Как мы уже рассказывали, в городе Киров днем 26 мая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 78-летний водитель «Жигулей» выезжал с прилегающей территории и не пропустил 15-летнего мальчика на мотоцикле «Мотолэнд».

С различными травмами школьник попал в больницу.

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