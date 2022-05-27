В Калуге водитель сбил 14-летнюю девочку на переходе и скрылся с места ДТП

Около 19:00 в четверг, 26 мая, в Калуге в ДТП пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель со сквера Мира поворачивал направо на улицу Гагарина и сбил школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Виновник не стал тормозить и скрылся с места аварии. Сейчас его ищут.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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