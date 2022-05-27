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В Калуге рабочие устроили массовую драку на стройке кампуса Бауманского университета

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 27.05.2022 10:32 0 876
В Калуге рабочие устроили массовую драку на стройке кампуса Бауманского университета

В ночь на пятницу, 27 мая, в Калуге произошла массовая драка на территории стройплощадки кампуса Бауманского университета в деревне Пучково. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, причины конфликта были бытовыми. Пострадали четыре человека. Им оказывается медицинская помощь.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

По информации издания Baza, дрались 20 россиян и 30 граждан Египта. В качестве оружия они использовали сковородки, трубы и шпатели. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 27.05.2022 10:32 0 876
Тэги: происшествие полицяи прокуратура
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