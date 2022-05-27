В Калужской области устанавливают причины крупного пожара в промзоне
Около 18:00 в четверг, 26 мая, в деревне Потресово Малоярославецкого района произошел крупный пожар в промзоне. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, загорелись металлические ангары, внутри которых находились кубы с негорючей жидкостью. Никто из людей не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
В тушении принимали участие четыре пожарных расчета.
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