В Калужской области три дома сгорели за вечер

Вечером в четверг, 26 мая, в Калужской области произошли три пожара в разных населенных пунктах.

В Малоярославецком районе в Ерденево сгорел дом, использующийся в качестве летней кухни.

В деревне Кричина Козельского района огонь уничтожил жилой дом на улице Лесной.

В Детчино Малоярославецкого района сгорела дача.

Никто из людей не пострадал. Причины пожаров устанавливаются.

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