В Калужской области водитель «Мицубиси» сбил велосипедиста

Около 16:35 в четверг, 26 мая, ДТП с участием велосипедиста произошло в городе Балабаново Боровского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Мицубиси Паджеро» сбил велосипедиста на улице Гагарина.

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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