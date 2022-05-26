В Обнинске «Киа» и «Шевроле» столкнулись и сбили пешехода

Около 12:45 в четверг, 26 мая, на проспекте Маркса в Обнинске произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись ехавшие попутно автомобили «Киа Спортейдж» и «Шевроле Авео». После этого одна из машин сбила пешехода.

МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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