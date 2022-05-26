В Калуге водитель «Шкоды» сбил 43-летнего велосипедиста на улице Ждамировской

Около 7:30 утра в четверг, 26 мая, на улице Ждамировской в Калуге сбили велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По нашей информации, 31-летний водитель легкового автомобиля «Шкода» сбил 43-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

Пострадавшего с переломами доставили в областную больницу в Анненки.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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