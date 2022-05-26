В Калужской области пропала 44-летняя женщина, уехавшая на автомобиле «Хендай»
В Юхновском районе с 15 мая ищут 44-летнюю Наталью ИВАНЧЕНКО. Об этом сообщили 25 мая в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Женщина уехала на своем автомобиле «Хендай i30» черного цвета из поселка Санаторий Павлищев Бор и не вернулась.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей женщины:
- Рост – 167 см,
- Среднего телосложения,
- Черные волосы,
- Серо-голубые глаза.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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