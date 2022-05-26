В Калужской области пропала 44-летняя женщина, уехавшая на автомобиле «Хендай»

В Юхновском районе с 15 мая ищут 44-летнюю Наталью ИВАНЧЕНКО. Об этом сообщили 25 мая в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Женщина уехала на своем автомобиле «Хендай i30» черного цвета из поселка Санаторий Павлищев Бор и не вернулась.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей женщины:

Рост – 167 см,

Среднего телосложения,

Черные волосы,

Серо-голубые глаза.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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