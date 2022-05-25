В Калужской области два человека оштрафованы на 30 тысяч рублей за закрашивание настенного рисунка

В Калужской области 25-летнюю девушку и 27-летнего мужчину из Обнинска признали виновными в дискредитации российской армии. Вечером в среду, 25 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как ранее сообщалось, они раскрасили черной краской рисунок пожилой женщины с красным флагом. Также в полиции рассказали, что обнинцы нанесли на стену надпись «Нет фашизму».

В полиции пояснили, что рисунок женщины с флагом символизирует победу советского народна в Великой Отечественной войне.

Девушку и мужчину суд оштрафовал на 30 000 рублей каждого.

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