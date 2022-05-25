В Калужской области нашли гранату и шесть артиллерийских снарядов
В двух районах Калужской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В среду, 25 мая, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Малоярославецком районе в деревне Алешково нашли ручную гранату, а в селе Ильинское – пять артиллерийских снарядов.
В Жуковском районе обнаружен артиллерийский снаряд у деревни Рыжково.
Спасатели обезвредили опасные предметы.
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