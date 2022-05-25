В Калуге полицейские и коммунальщики потушили загоревшийся «Дэу Матиз»

На улице Тарутинской в Калуге днем 23 мая загорелся автомобиль «Дэу Матиз». Об этом сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

Пожар заметили инспекторы ГИБДД, патрулировавшие улицу. Они начали тушить автомобиль огнетушителем. На помощь пришел также водитель поливальной машины. Вскоре с огнем удалось справиться.

Никто из людей не пострадал.

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