В Калужской области два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

Около 11:30 в среду, 25 мая, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в районе границы Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Рено Логан» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Фиат», а потом с фургоном ВИС. Отлетевшими от машин осколками повредило также «Мицубиси», ехавший в сторону Москвы.

В больницу попали водитель «Рено» и 54-летний водитель ВИС.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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