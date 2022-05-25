В Калуге героем, который спас тонувшую в Оке девушку, выставили не того

Министерство спорта Калужской области 24 мая сообщило, что водитель спортивной школы спас девушку, спрыгнувшую с моста в Оку. Владимир Никитин действительно был на том месте и помогал, но прыгнул в воду и вытащил девушку другой человек. Им оказался Константин Чеботарь (на фото).

Константин с коллегой ехали в сторону Тулы. Ближе к мосту коллега сказал, что упала рыба. Но потом они увидели, что на самом деле это человек.

- Мы остановились, стали смотреть. Девушку не было видно, пока она не начала барахтаться. Я попросил коллегу развернуться, мы поехали в обратную сторону, хотели доехать до МЧС. На полпути от моста девушка проплыла метров 150 и ушла под воду. Я сказал остановить машину и побежал туда. Она услышала мой голос, снова барахталась, выползла из воды и стала кричать: «Помогите, я не умею плавать», - рассказывает Константин. - Я зашёл в воду, меня начало засасывать, поэтому начал искать другой заход. Метров 30-40 я отошёл от берега по воде, и к этому моменту уже подошёл Владимир. Я поймал девушку, начал с ней плыть обратно, нас уносило течением. Кое-как минут через 5 дошёл до берега. А мужчина уже возле берега зашел в воду по щиколотку и протянул нам руку. Он помог донести девушку до травы.

Как отмечает Константин, после случившегося приехали сотрудники МЧС. Мужчина всё время стоял рядом, но он не говорил: «Да вы что, это я ее спас!».

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