Главная Новости Происшествия
Гордость Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге героем, который спас тонувшую в Оке девушку, выставили не того

Автор: Екатерина Гололобова.
Опубликовано: 25.05.2022 14:59 10 2791
В Калуге героем, который спас тонувшую в Оке девушку, выставили не того

Министерство спорта Калужской области 24 мая сообщило, что водитель спортивной школы спас девушку, спрыгнувшую с моста в Оку. Владимир Никитин действительно был на том месте и помогал, но прыгнул в воду и вытащил девушку другой человек. Им оказался Константин Чеботарь (на фото).

Константин с коллегой ехали в сторону Тулы. Ближе к мосту коллега сказал, что упала рыба. Но потом они увидели, что на самом деле это человек. 

- Мы остановились, стали смотреть. Девушку не было видно, пока она не начала барахтаться. Я попросил коллегу развернуться, мы поехали в обратную сторону, хотели доехать до МЧС. На полпути от моста девушка проплыла метров 150 и ушла под воду. Я сказал остановить машину и побежал туда. Она услышала мой голос, снова барахталась, выползла из воды и стала кричать: «Помогите, я не умею плавать», - рассказывает Константин. - Я зашёл в воду, меня начало засасывать, поэтому начал искать другой заход. Метров 30-40 я отошёл от берега по воде, и к этому моменту уже подошёл Владимир. Я поймал девушку, начал с ней плыть обратно, нас уносило течением. Кое-как минут через 5 дошёл до берега. А мужчина уже возле берега зашел в воду по щиколотку и протянул нам руку. Он помог донести девушку до травы. 

Как отмечает Константин, после случившегося приехали сотрудники МЧС. Мужчина всё время стоял рядом, но он не говорил: «Да вы что, это я ее спас!».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Екатерина Гололобова.
Опубликовано: 25.05.2022 14:59 10 2791
Тэги: происшествие
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему аниме так популярно
Обслуживание и ремонт БМВ
ООО «Санинвест»: регулярные поставки сантехники, электрики для вашего бизнеса

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru