В Обнинске два человека попали в больницу после столкновения «Вольво» и «Шкоды»

Как мы уже рассказывали, вечером 24 мая на улице Славского в Обнинске столкнулись легковые автомобили «Вольво» и «Шкода». Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Вольво» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду».

В больницу с различными травмами попали 33-летний водитель «Шкоды» и его 55-летний пассажир.

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