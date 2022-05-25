В Калуге 25-летняя женщина пострадала в столкновении «Форда» и «Киа»

Как мы уже рассказывали, днем 24 мая на развязке, где пересекаются трасса М3 «Украина» и дорога Калуга – Медынь, столкнулись «Форд Фокус» и «Киа Сид». О причинах аварии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летняя женщина за рулем «Форда» ехала из Калуги в сторону Льва Толстого, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. После этого «Форд» врезался в «Киа».

Травмы получила сама предполагаемая виновница аварии. Госпитализация ей не понадобилась.

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