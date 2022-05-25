В Малоярославце произошел пожар на стройке школы
Около 5 утра в среду, 25 мая, в Малоярославце произошел пожар на территории строящейся школы в микрорайоне «Заря». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, загорелись стройматериалы, находившиеся рядом со зданием.
Никто из людей не пострадал.
Новая школа в Малоярославце должна открыться в нынешнем году. Она рассчитана на 1100 учеников.
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