В Калужской области семилетний мальчик погиб при пожаре в дачном доме

В ночь на среду, 25 мая, в Обнинске на территории СНТ «Маяк-1» сгорел деревянный дачный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 00:40.

На месте происшествия найдено тело семилетнего мальчика. Больше никто из людей не пострадал.

Огонь уничтожил межэтажные перекрытия и все имущество в доме.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

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