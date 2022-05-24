Скончался второй пострадавший в лобовом ДТП на калужской трассе

Как мы уже рассказывали, около 11:45 утра во вторник, 24 мая, в Жуковском районе на трассе А130 столкнулись легковые автомобили «Тойота Рав4» и «Шкода Рапид». По уточненным данным полиции, в этой аварии погибли два человека.

По предварительной информации, водитель «Тойоты» двигался в сторону Москвы, выехал на встречную полосу в том месте, где это не запрещено, и врезался в «Шкоду».

Скончались водитель «Тойоты» и пассажирка «Шкоды». Управлявший «Шкодой» мужчина доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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