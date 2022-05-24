В Калужской области один человек погиб и двое пострадали в столкновении «Тойоты» и «Шкоды»

Около 11:45 во вторник, 24 мая, на трассе А130 в Жуковском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от пересечения с трассой А108 столкнулись «Тойота» и «Шкода».

По нашей информации, в результате аварии погибла 72-летняя пассажирка «Шкоды». С различными травмами в больницу попали 53-летний водитель «Тойоты» и 51-летний водитель «Шкоды».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Скончался второй пострадавший в лобовом ДТП на калужской трассе.

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