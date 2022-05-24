В Калужской области «Хендай» врезался в столб и перевернулся
Около 10:30 утра во вторник, 24 мая, в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, в деревне Семенково водитель легкового «Хендая» съехал с дороги и врезался в столб. После этого автомобиль перевернулся.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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