В Калужской области «Хендай» врезался в столб и перевернулся

Около 10:30 утра во вторник, 24 мая, в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в деревне Семенково водитель легкового «Хендая» съехал с дороги и врезался в столб. После этого автомобиль перевернулся.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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