В Калуге водитель спортивной школы спас тонувшую в Оке девушку

В Калуге водитель спортивной адаптивной школы «Эверест» Владимир Никитин спас девушку, тонувшую в Оке. Во вторник, 24 мая, об этом происшествии сообщило министерство спорта Калужской области.

Владимир ехал по дороге вдоль набережной Оки и увидел человека в воде. Водитель остановил машину и помчался к берегу.

- Как позже выяснилось, девушка спрыгнула с моста. Ее увидели двое парней, которые проезжали мимо, - рассказали в министерстве спорта. - Один из них попытался спасти девушку, но из-за сильного течения и холодной воды передвигаться было тяжело. Ситуация стала опасной для жизни. Владимир бросился на помощь. В итоге, благодаря героическому поступку мужчин, девушка была спасена.

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