В Калужской области волонтеры нашли в лесу семилетнего мальчика

На минувших выходных в деревне Голчань Перемышльского района заблудился в лесу семилетний мальчик. Ребенка удалось найти живым в ночь на 22 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мальчик ушел гулять и не смог самостоятельно выйти из леса. Как позже стало известно, он знал, что нужно делать в такой ситуации – оставаться на месте и ждать, пока тебя найдут.

На место поисков прибыли волонтеры из «ЛизаАлерт» из Калужской, Брянской, Тульской областей и Москвы, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, скорой помощи, лесничества и местные жители.

Мальчик спал в лесу и проснулся, когда услышал, что его зовут.

- Его осмотрели врачи скорой помощи и убедились, что все хорошо. Можно выдыхать, - рассказали волонтеры.

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