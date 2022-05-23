На калужской трассе водитель «Хендая» сбил 46-летнего велосипедиста

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 21 мая на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Подробности об этой аварии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 23:15 недалеко от Ворсино 32-летний водитель «Хендай Гетц» двигался в сторону Калуги по левой полосе и сбил попутного 46-летнего велосипедиста.

Пострадавшего с различными травмами доставили в районную больницу.

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