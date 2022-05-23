В Калужской области «Газель» перевернулась после столкновения с «Ладой»

Вечером 21 мая в Сухиничах «Лада» и «Газель» столкнулись на перекрестке улиц Ленина Революции. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады» на перекрестке не уступил дорогу грузовику. От удара «Газель» перевернулась.

Различные травмы получил 19-летний пассажир «Лады».

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