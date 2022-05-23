В Калужской области девятилетний мальчик на мотоцикле врезался в «Мазду»

Как мы уже рассказывали, днем 20 мая в Балабаново произошло ДТП на улице Энергетиков. Подробности в понедельник рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, девятилетний мальчик на питбайке на перекрестке не пропустил автомобиль «Мазда».

Ребенка с различными травмами доставили в больницу.

Ранее в калужской дорожной полиции сообщали, что в нынешнем году участились случаи ДТП с детьми на кроссовых мотоциклах. Инспекторы призывают родителей не допускать несовершеннолетних до езды по дорогам.

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