В Калужской области 48-летний водитель «Ниссана» пострадал в столкновении с двумя грузовиками

Как мы уже рассказывали, в Жуковском районе Калужской области 20 мая столкнулись три автомобиля. Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, на трассе А108 недалеко от пересечения с Варшавским шоссе 36-летний водитель фуры «Вольво» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ниссан X-Trail». От удара легковушку вынесло на встречную полосу прямо под грузовой ГАЗ. После этого ГАЗ еще и врезался в столб.

Водитель «Ниссана» госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

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