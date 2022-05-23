В Калужской области 42-летний мужчина погиб в вылетевшем в кювет «Порше Кайен»
Около 18:25 21 мая в Калужской области вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Порше Кайен». ДТП произошло на трассе А130 недалеко от Малоярославца, сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Порше» ехал в сторону Москвы и не справился с управлением.
В результате аварии погиб 42-летний пассажир легковушки.
Сам предполагаемый виновник получил травмы, но от госпитализации отказался.
Полиция возбудила уголовное дело.
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