В Калужской области 42-летний мужчина погиб в вылетевшем в кювет «Порше Кайен»

Около 18:25 21 мая в Калужской области вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Порше Кайен». ДТП произошло на трассе А130 недалеко от Малоярославца, сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Порше» ехал в сторону Москвы и не справился с управлением.

В результате аварии погиб 42-летний пассажир легковушки.

Сам предполагаемый виновник получил травмы, но от госпитализации отказался.

Полиция возбудила уголовное дело.

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