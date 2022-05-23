В Калуге 62-летняя женщина погибла при пожаре на улице Горького

Около 15:00 в воскресенье, 22 мая, в Калуге пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Горького. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 62-летней женщины.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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