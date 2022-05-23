В Калуге мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Гурьянова

Как мы уже рассказывали, в ночь на 22 мая в Калуге произошел пожар в микрорайоне Силикатный. В понедельник стали известны некоторые подробности.

По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем загорелась квартира в доме на улице Гурьянова. На месте происшествия нашли тело мужчины. Его личность устанавливается.

Сотрудники МЧС эвакуировали из многоквартирного дома 19 человек.

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