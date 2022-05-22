В Калужской области 35-летний рабочий погиб на стройплощадке

На строительной площадке в деревне Войлово Людиновского района Калужской области погиб рабочий. В субботу, 21 мая, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла утром 20 мая.

По предварительным данным, во время раскапывания траншеи для канализационных труб обвалился грунт, которым засыпало 35-летнего рабочего. Другие сотрудники попытались помочь, но мужчина скончался.

Следователи опросили свидетелей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СК.

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