В Калужской области водитель «Лады» сбил девятилетнего мальчика на самокате

Около 15:40 в пятницу, 20 мая, в Малоярославце сбили девятилетнего мальчика, ехавшего на самокате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Коммунистической у дома №10 34-летний водитель «Лады Приоры» сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть не по переходу.

Ребенок с различными травмами доставлен в районную больницу.

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