В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Маздой»

Около 11:30 утра в пятницу, 20 мая, в Калужской области произошло очередное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, на улице Энергетиков мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем «Мазда».

В аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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