В Калужской области три автомобиля столкнулись на трассе А108

Около 8:15 утра в пятницу, 20 мая, ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе А108 в Жуковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от пересечения с Варшавским шоссе столкнулись «Ниссан», «Газель» и «Вольво».

В аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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