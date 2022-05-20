В Калужской области 27-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Форде»
Вечером в четверг, 19 мая, на трассе Калуга – Тула вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд Фокус». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 27-летний водитель ехал в сторону Тулы и не справился с управлением рядом с деревней Широково Ферзиковского района.
С различными травмами автомобилиста доставили в областную больницу в Калугу.
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